Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer nach Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (11.08.2020) in der Rotebühlstraße hat sich ein 75 Jahre alter Rollerfahrer leicht verletzt. Der 75-Jährige fuhr mit seiner schwarzen Vespa gegen 14.50 Uhr auf der Rotebühlstraße in Richtung Innenstadt, als er auf Höhe des Feuersees aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der Vespa entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines orangefarbenen Rollers, der zum Unfallzeitpunkt neben dem 75-Jährigen gefahren sein soll, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

