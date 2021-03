Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann schlägt auf Polizisten ein

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann hat am Samstagnachmittag (20.03.2021) während eines Polizeieinsatzes unvermittelt auf Polizeibeamte eingeschlagen. Der Tatverdächtige selbst sowie ein 26 Jahre alter Polizist erlitten dabei Verletzungen. Die Beamten waren ursprünglich wegen ausgelöster Rauchmelder zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Geiger gerufen worden. Vor Ort erkannten die Beamten, dass derzeit noch Unbekannte offenbar noch läutende Rauchmelder aus den Fenstern einer Wohnung gehangen hatten. Als die Beamten versuchten, den Sachverhalt weiter aufzuklären, trafen sie im Treppenhaus schließlich auf den 56-jährigen Mann. Dieser machte auf die Beamten einen mutmaßlich verwirrten Eindruck. Folglich schlug er unvermittelt auf den 26-jährigen Polizeibeamten ein, woraufhin sie ihm die Handschließen anlegten. Bei der Festnahme erlitten sowohl der 26-jährige Beamte, als auch der 56-Jährige, Verletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Seinen Dienst konnte der Polizist nicht mehr fortsetzen. Warum der Mann auf die Beamten losging, ist noch unklar. Ob er etwas mit den ausgelösten Rauchmeldern zu tun hat, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

