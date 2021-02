Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oberndorf-Aistaig, Lkrs. Rottweil (13.02.2021) - Auto aus Carport entwendet

Oberndorf am Neckar (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12.02.2021, 18.30 Uhr, bis Samstag, 13.02.2021, 10.26 Uhr, wurde ein in einem Carport in der Haldenäckerstraße abgestellter grauer BMW, Typ 316, älteren Baujahrs auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 entgegen (AM).

