Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - 77-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil (13.02.2021)

Am Samstag, 13.02.2021, um kurz nach Mitternacht, erhielt das Polizeipräsidium in Konstanz Kenntnis über einen vermissten 77-Jährigen aus der Uhlandstraße in Oberndorf. Da aufgrund der Gesamtumstände von einer hilflosen Lage des nur leicht bekleideten Mannes ausgegangen werden musste, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt wurden. Am 13.02.2021 gegen 12.00 Uhr, wurde der Vermisste auf einem Firmengrundstück in der Oberndorfer Nordstadt aufgefunden. Vom hinzugezogenen Notarzt konnte leider nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Aufgrund der Auffindesituation wurden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkung vor. Es wird derzeit von einer Verkettung unglücklicher Umstände ausgegangen, die zum Tod der Person geführt haben (AM).

