POL-KN: (Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil) Ausgelöster Brandmelder bei einem Einkaufsmarkt stellt sich als Fehlalarm heraus (12.02.2021)

Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil (ots)

Glücklicherweise kein "Echtalarm" hat am Freitagvormittag zu einem Einsatz der Sulzer Feuerwehr bei einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße geführt. Vermutlich bei Bauarbeiten mit einer Flex war kurz nach 11 Uhr ein Brandmelder des Marktes angesprungen und hat so die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zu dem vermeintlichen Brand aus, wurde dort aber schon von Mitarbeitern des Marktes empfangen und über den Fehlalarm in Kenntnis gesetzt.

