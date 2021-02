Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schabenhausen - Obereschach, K 5717, Schwarzwald-Baar-Kreis) Wildunfall mit folgendem Fahrzeugüberschlag (11.02.2021)

Schabenhausen - Obereschach, K 5717, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem folgenden Überschlag eines Audis ist es am Donnerstagabend zwischen Schabenhausen und Obereschach auf der Kreisstraße 5717 gekommen. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer war gegen 18.50 Uhr auf der K 5717 von Schabenhausen in Richtung Obereschach unterwegs, als nach dem Winkelhof ein Reh die Fahrbahn querte. Im Zuge des Ausweichmanövers kam der Audi von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Graben. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um die Bergung des Wagens.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell