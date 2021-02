Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz (10.02.2021)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ermittlungserfolg gegen Drogenkriminalität - nach Durchsuchungsmaßnahmen in vier Objekten in der Doppelstadt eine Person in Haft.

Im Zuge eines schon länger andauernden Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt, darunter auch wegen strafrelevantem Handel mit Betäubungsmitteln, konnte die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Konstanz am vergangenen Mittwoch einen weiteren Erfolg verzeichnen. Im Verlauf der Ermittlungen wurden am Mittwochmorgen in der Doppelstadt zusammen mit der Staatsanwaltschaft erwirkte richterliche Durchsuchungsanordnungen umgesetzt und insgesamt vier Wohnungen - drei in Villingen und eine in Schwenningen - von vier tatverdächtigen Personen durchsucht. Hierbei sind die eingesetzten Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Villingen mit Unterstützung durch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen fündig geworden und konnten umfangreiches Beweismaterial, darunter rund ein Kilogramm Amphetamin, Marihuana, eine Aufzuchtanlage für Marihuana sowie Waffen sicherstellen. Gegen die vier Männer im Alter von 30 bis 41 Jahren wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein 30-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nach richterlicher Vorführung nunmehr in Haft.

