Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall an Kreuzung: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht (11.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Untere Vorstadt/Gießstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 52-jähriger Kia-Fahrer war auf der Straße "Untere Vorstadt" auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ludwigstaler Straße unterwegs und wollte bei grünem Ampellicht den Kreuzungsbereich passieren. Dort kollidierte er mit einer 35-jährigen Mini-Fahrerin, die von rechts aus der Gießstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Die Frau gab an, ebenfalls bei Grün losgefahren zu sein, um die Kreuzung geradeaus in Richtung Balinger Straße zu überqueren. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf je 5000 Euro, die Beteiligten blieben unverletzt. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell