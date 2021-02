Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehreinsatz nach ausgelöster Brandmeldeanlage

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder in einer Teeküche hat am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz bei einer Firma in der Peter-Henlein-Straße geführt. Schnell stellte sich für die mit vier Fahrzeugen und 21 Mann angerückte Schwenninger Feuerwehr unter Leitung von Abteilungskommandant Christian Krause der gemeldete Brand als Fehlalarm dar. Zu einem Feuer war es nicht gekommen.

