POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall - Seniorin wurde beim Überqueren der Hamminkelner Landstraße schwer verletzt

Wesel (ots)

Montag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw die Hamminkelner Landstraße in Richtung Ackerstraße. In Höhe der Hausnummer 14 kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 93-jährigen Frau aus Wesel, die mit ihrem Rollator fußläufig die Straße in Höhe der Einmündung Memeler Straße von links nach rechts querte. Die Frau verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Hier verblieb sie stationär. Lebensgefahr besteht nicht. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt.

