Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kontrolle - Insassen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.10.2020, hat eine Fahrzeugkontrolle der Bundespolizei in Laufenburg drei gesuchte Personen entlarvt. Gegen 20:00 Uhr hatten die Beamten den Pkw gestoppt. Im Auto waren drei Männer. Ein 44 Jahre alter Mann wurde per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei zwei weiteren Insassen waren die Aufenthaltsorte unbekannt, weshalb auch bei ihnen ein entsprechender Suchvermerk im Fahndungssystem einlag. Der 28-jährige wurde entlassen, nachdem sein Wohnort ermittelt war. Der 39-jährige wurde festgenommen, da er eine größere Menge Methadon bei sich hatte. Außerdem waren im Auto Zigaretten und Alkoholika, welches beschlagnahmt wurde. Die Herkunft muss noch geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Laufenburg übernommen.

