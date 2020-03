Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (110/2020) "Corona-Virus" - Öffentliche Präventionsveranstaltungen der Polizei zum Thema "Einbruchschutz" am 18. März in Bad Sachsa und 25. März in Göttingen abgesagt!

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

BAD SACHSA/GÖTTINGEN (jk) - In Anbetracht der zu ergreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Verhinderung der weiteren Ausbreitung des "Corona-Virus", finden die öffentlichen "Einbruchschutz"-Präventionsveranstaltungen der Polizeiinspektion (PI) Göttingen bis auf Weiteres nicht statt!

Von dieser Entscheidung sind konkret die beiden angedachten Termine am 18. März um 18.30 Uhr in Bad Sachsa (siehe dazu Pressemitteilung Nr. 103 vom 10.03.20) sowie am 25. März, 18.00 Uhr, in Göttingen (siehe Terminübersicht im Anhang) betroffen.

Wir bitten um Verständnis.

https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_goettingen/themen/einbruchschutz-111373.html

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell