Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Alkoholisierter Fahrer sucht das Weite

Freiburg (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Fahrer hat am Donnerstagabend, 15.10.2020, in Bonndorf nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht. Der 31-jährige war gegen 19:00 Uhr in der Alois-Berger-Straße nach links von der Straße abgekommen und in der Folge gegen eine Mauer gestoßen. Anschließend machte er sich davon. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der mutmaßliche Fahrer ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Er war alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab deutlich über zwei Promille, weshalb er mit zur Blutprobe musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am BMW des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Schaden an der Mauer muss noch ermittelt werden.

