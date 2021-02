Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Kirchen-Hausen) Fahrradfahrer fährt auf Pkw auf - unbekannter Traktorfahrer als Zeuge gesucht

Geisingen, Kirchen-Hausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 8. Februar, gegen 15.15 Uhr in der Straße "Im Espel" ereignet hat. Ein 59-jähriger Fahrradfahrer war von Geisingen kommend in Richtung Kirchen-Hausen unterwegs. Nach der Unterführung, auf Höhe einer Trankstelle, verlor er aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr auf den Pkw einer 39-Jährigen auf, die verkehrsbedingt dort warten musste. Er stürzte zunächst gegen das Auto und dann auf die Fahrbahn.

Die Autofahrerin und ein weiterer Mann, der mit einem Traktor unterwegs war, halfen dem Fahrradfahrer auf. Dieser noch unbekannte Mann könnte wichtige Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizei bittet ihn daher, sich zu melden. Er soll mit einem neuwertigen, großen, grünen Traktor unterwegs gewesen sein und wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, trug eine rote Arbeitshose und einen schwarzen Pulli. Außerdem fuhren zu der Zeit hinter dem Traktor noch drei weitere Pkw. Deren Insassen werden ebenfalls gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen (Tel. 07462/9464-0) zu melden.

