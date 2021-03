Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährige sexuell belästigt - Rabiater Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 19-Jähriger hat am Samstagabend (20.03.2021)am Hölderlinplatz in einer Stadtbahn der Linie U4 eine 14-Jährige offenbar sexuell belästigt. Der Tatverdächtige setzte sich mutmaßlich gegen 22.15 Uhr neben die Jugendliche und berührte sie unsittlich am Oberschenkel, woraufhin sich die 14-Jährige von ihm wegsetzte. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann stieg anschließend an der Haltestelle am Hölderlinplatz aus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann in Gewahrsam, nachdem er dort auch noch weitere Passanten belästigt hatte. Der junge Mann leistete Widerstand und beleidigte zudem die Beamten. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

