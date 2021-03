Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag (19.03.2021) in der Wildparkstraße ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr kam es in Richtung Vaihingen, auf dem dortigen Ausfädelstreifen zum Schattenring, zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte das Fahrverhalten einer derzeit noch unbekannten Fahrerin zu dem Unfall. Mutmaßlich zwang sie durch ihre Fahrweise eine ihr folgende 38-jährige VW-Fahrerin zum Abbremsen. Eine nachfolgende 29-jährige Toyota-Fahrerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sodass sie mit dem VW kollidierte. Auch einem 36-jährigen Opel-Fahrer gelang es nicht mehr, seinen Wagen rechtzeitig zu stoppen und stieß mit dem Toyota zusammen. Die unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Schattenring fort. Die Beteiligten blieben bei dem Unfall offenbar unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Daimler-Benz in der Farbe Gold gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

