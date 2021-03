Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Transporter aufgebrochen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmittag (19.03.2021) einen Transporter an der Hasenbergstraße aufgebrochen. Der unbekannte Mann brach offenbar gegen 12.50 Uhr die Tür zur Fahrerseite des Transporters, der vor einer Klinik an der Hasenbergstraße geparkt war, auf und wollte eine Uhr vom Beifahrersitz stehlen. Der Fahrer des Wagens, der zeitgleich aus der Klinik kam, bemerkte dies und schrie den Unbekannten an. Dieser warf die Uhr weg und flüchtete in Richtung Johannesstraße. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alter, 175 bis 185 Zentimeter großer, sportlicher Mann. Er hatte dunkle, halblange Haare und soll eine bräunliche Haut gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose und eine olivgrüne Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

