Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein Schwerverletzter, vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (20.03.2021) in Stuttgart-Wangen ereignet hat. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes und drei Beifahrern gegen 19.45 Uhr die Straße Am Westkai in stadteinwärtiger Richtung und wollte die Otto-Konz-Brücken geradeaus überqueren. Zeitgleich befuhr eine 23-Jährige mit ihrem BMW und zwei Mitfahrern die Otto-Konz-Brücken von Wangen kommend in Fahrtrichtung Untertürkheim. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dabei überschlug sich das Fahrzeug des 21-Jährigen und prallte gegen einen Ampelmast, der aus der Verankerung gerissen wurde. Vier Personen im Alter von 17, 21, 22 und 23 Jahren wurden leicht, ein 25-Jähriger schwer verletzt. Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell