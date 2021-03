Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde am Samstag (20.03.2021) gegen 18.30 Uhr zusammen mit seinem 17-jährigen Begleiter in einem Supermarkt in der Wildunger Straße beim Ladendiebstahl ertappt. Die beiden Männer hatten Elektronikartikel und Tabakwaren im Wert von etwa 75 Euro entwendet. Nachdem sie nach Verlassen des Kassenbereichs von einem 52-jährigen Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurden, versuchte der 18-Jährige zu flüchten. Dabei trat und schlug er den Ladendetektiv. Trotz der Gegenwehr konnte der Mann mithilfe zweier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurden noch Gegenstände aufgefunden, die sie zuvor in einem benachbarten Drogeriemarkt entwendet hatten. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige seinem Betreuer übergeben und der 18-Jährige auf die Straße entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell