Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Traktor entwendet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (15.03.2021) bis Samstag (20.03.2021) einen Traktor entwendet, der auf einer Wiese an der Udamstraße abgestellt war. Der rote Traktor der Marke Massey Ferguson, Typ 5430, amtliches Kennzeichen S-OZ86, hat einen Zeitwert von etwa 30.000 Euro. Personen, die Hinweise über den Verbleib des Traktors geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell