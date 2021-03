Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heumaden (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Freitagnachmittag (19.03.2021) durch sein unsittliches Verhalten eine junge Frau auf dem Parkplatz eines an der Richard-Schmid-Straße gelegenen Gymnasiums belästigt. Die 20-Jährige befand sich um 17.00 Uhr mit ihrer 44-jährigen Mutter und ihrer vierjährigen Schwester in ihrem Fahrzeug, als sie im Rückspiegel auf den Mann aufmerksam wurde, der seine Hose öffnete und in der Folge an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem die 20-Jährige ihre Fahrzeughupe betätigte, flüchtete der Mann. Ihre auf der Rücksitzbank sitzende Mutter und Schwester bekamen von der Tat offenbar nichts mit. Der Mann ist 30-40 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er trug eine dunkelblaue Hose und eine dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

