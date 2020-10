Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Fahrdorf: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Fahrdorf (ots)

Am Sonntagmorgen (04.10.2020) gegen 08.20 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz beim Schützenheim in Fahrdorf. Ein Verantwortlicher hatte bemerkt, dass sich eine Person in den Räumlichkeiten aufhält und sofort die Polizei verständigt.

Es konnte schnell ausgeschlossen werden, dass es sich um eine berechtigte Person handelt, sodass Einsatzkräfte des Polizeireviers Schleswig den Tatort aufsuchten und umstellten. Als die Beamten das Gebäude betraten, flüchtete der 24-jährige Tatverdächtige durch ein Fenster. Er konnte kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er machte der Polizei gegenüber zunächst keine Angaben. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet.

