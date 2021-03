Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschwindigkeitsmessung

Stuttgart-Nord (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Freitagabend (19.03.2021) Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 10 in stadteinwärtiger Richtung vor der Ausfahrt Stammheim / Zuffenhausen durchgeführt. Die Beamten stellten in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr 49 Verstöße fest. Davon fuhr ein Fahrzeuglenker mindestens 41 Stundenkilometer zu schnell, weshalb er nun mit einem Fahrverbot rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell