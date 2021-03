Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 26-Jähriger flüchtet vor Prüfpersonal

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag (18.03.2021) offenbar versucht, vor einer Fahrscheinkontrolle in einer Stadtbahn zu flüchten. Der 26-Jährige saß gegen 15.20 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U15 in Richtung Stammheim. Auf Höhe der Haltestelle Kirchtalstraße sollte er durch das Prüfpersonal der SSB kontrolliert werden. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht, stieß dabei einen Prüfer zur Seite und rannte aus der Stadtbahn die Unterländerstraße entlang. Ein in seiner Freizeit befindlicher 37-jähriger Polizeibeamter, welcher sich ebenfalls in der Bahn befand, nahm zusammen mit dem Prüfpersonal die Verfolgung des Mannes auf. Schließlich gelang es ihnen, den Mann einzuholen und festzunehmen. Der 33 Jahre alte Prüfer blieb bei der Tat offenbar unverletzt. Der Tatverdächtige wurde in den Polizeigewahrsam eingeliefert und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen (19.03.2021) auf freien Fuß gesetzt.

