Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (18.03.2021) in den Lagerraum einer Baustelle an der Wetzlarer Straße eingebrochen. Die Täter drangen zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr in die Baustelle ein und hebelten die verschlossene Stahltüre des Lagers auf. Sie stahlen Baumaschinen im Wert von mehr als Zehntausend Euro. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell