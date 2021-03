Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auf Passanten eingeschlagen - drei Tatverdächtige festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (17.03.2021) zwei Frauen und einen Mann in der Klett-Passage festgenommen, die dort auf einen anderen Mann eingeschlagen haben sollen. Der 49 Jahre alte Passant durschritt gegen 18.30 Uhr die Klett-Passage, während er auf seinem Handy telefonierte. Plötzlich näherte sich der 39-jährige Tatverdächtige von der Seite, schrie den 49-Jährigen offenbar grundlos an, er solle verschwinden, und begann, ihn körperlich anzugehen. Er trat nach dem 49-Jährigen, schwang drohend eine Bierflasche und schrie ihn weiter an. Kurze Zeit später kamen zwei 59 Jahre alten Frauen hinzu, die ebenfalls begannen, mit ihren prall gefüllten Einkaufstaschen auf den Mann einzuschlagen. Der 49-Jährige flüchtete aus der Klett-Passage und rief eine Polizeistreife zur Hilfe, welche die drei Tatverdächtigen vor Ort festnahm. Die drei rumänischen Staatsbürger wurden im Laufe des Donnerstags (18.03.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

