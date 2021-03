Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feuerwehrfahrzeug behindert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Der Fahrer eines schwarzen SUV hat am Montagabend (15.03.2021) in der Aldinger Straße offenbar ein Fahrzeug der Feuerwehr während einer Einsatzfahrt behindert. Ein 31 Jahre alter Feuerwehrmann war gegen 17.30 Uhr mit einem Feuerwehrfahrzeug in der Aldinger Straße Richtung Stuttgart auf Einsatzfahrt. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Auwiesen warteten drei Fahrzeuge an einer roten Ampel. Während zwei der Autos versuchten, Platz für das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, zu machen, blieb der Fahrer des SUV, der als erstes an der roten Ampel stand, unbekümmert stehen. Mehrere Passanten sowie ein Stadtbahnfahrer forderten den Fahrer durch Gesten auf, Platz zu machen. Dies ignorierte er zunächst offenbar, bevor er schließlich davonfuhr. Zeugen, insbesondere die Passanten, die den Fahrer aufforderten Platz zu machen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

