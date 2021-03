Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Ford Focus und einer Stadtbahn ist am Dienstagabend (16.03.2021) ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Ein 61 Jahre alter Mann war mit seinem Ford gegen 19.10 Uhr in der Schönestraße Richtung Schmidener Straße unterwegs. An der Badstraße hielt er zunächst wegen einer roten Ampel an, fuhr dann offenbar los und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U 13 zusammen, die von der Badstraße Richtung Pragstraße unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

