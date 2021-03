Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich medizinischer Notfall im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen (16.03.2021) offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Willy-Brand-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 81 Jahre alte Mann war mit seinem VW in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als er mutmaßlich infolge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug des Mannes prallte unter anderem gegen eine Betonschutzplanke. Durch einen plötzlichen Spurwechsel musste ein weiter Autofahrer offenbar stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. In der Folge missachtete der 81-Jährige auch das Rotlicht einer Ampel. Augenscheinlich kam es hierbei zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Schließlich stoppte der der Mann sein Fahrzeug im Bereich des Schwanenplatztunnels. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgen den VW-Fahrer und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell