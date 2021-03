Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Vereinsheim eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag (15.03.2021) und Dienstagnachmittag (16.03.2021) in ein Vereinsheim an der Straße Am Sportpark eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.00 Uhr und 15.15 Uhr die Eingangstüre zum Vereinsheim auf, traten die Türe zum Büro ein, durchwühlten anschließend den Raum und leerten eine Geldkassette. Der Wert der Beute ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell