Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen an zwei Streifenwagen des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße, die mutmaßlich am frühen Mittwochmorgen (17.03.2021) begangen worden sind. Gegen 04:10 Uhr nahmen Polizeibeamte des Reviers bei den an der Ilsfelder Straße geparkten Fahrzeugen einen lauten Schlag wahr. Als sie nachsahen, entdeckten sie Schäden an den Außenspiegeln der Fahrzeuge und sahen eine Person in Richtung Zabergäustraße flüchten. Eine sofortige Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Ergebnis. Der Unbekannte ist etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Rucksack dabei. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

