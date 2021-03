Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw kollidiert mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 72 Jahre alte Mercedesfahrerin ist am Montagnachmittag (15.03.2021) an der Einmündung Schmidener Straße / Thorner Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 72-Jährige war gegen 17.20 Uhr in der Schmidener Straße Richtung Thorner Straße unterwegs. Ein weiterer Pkw wollte offenbar von der Thorner Straße nach links in die Schmidener Straße einfahren, um weiter in Richtung Bad Cannstatt zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr gerade eine Stadtbahn der Linie U19 die Schmidener Straße aufwärts und querte den Einmündungsbereich zur Thorner Straße. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen der Stadtbahn und dem Mercedes der 72-Jährigen. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. In der Stadtbahn selbst gab es keine Verletzten. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30 000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Schmidener Straße teilweise gesperrt. Auch der Stadtbahnverkehr war eingeschränkt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell