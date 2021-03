Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Terrassentür aufgehebelt

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende (25.02. bis 28.02) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Gevelsberger Straße ein. Sie hebelten die im Erdgeschoss liegende Terrassentür der Wohnung auf und gelangten so in das Innere. Als Beute erlangten sie Schmuck, Bargeld und alkoholische Getränke.

