Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 24-Jähriger fährt betrunken auf E-Scooter durch die Stadt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein schlangenlinienfahrender alkoholisierter Mann in der Durlacher Allee, in Karlsruhe auf einem E-Scooter kontrolliert.

Gegen 02:20 Uhr fiel der 24-Jährige bereits durch seine auffällige Fahrweise auf, da es ihm weder möglich war geradeaus zu fahren, noch seinen Roller korrekt abzustellen. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Promillewert von nahezu 1,5.

Der E-Scooter-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell