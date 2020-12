Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub auf Supermarktparkplatz: Täter und Komplizen mit PKW flüchtig

KasselKassel (ots)

Wesertal-Lippoldsberg (Landkreis Kassel):

Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Northeim ist nach dessen Angaben am gestrigen Dienstagabend, ca. 20:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Lippoldsberg möglicherweise bei einem verabredeten PKW-Verkauf um seinen PKW beraubt worden. Nach Schilderung des Geschädigten endete eine Probefahrt auf dem Parkplatz mit der gewaltsamen Mitnahme dessen PKW Peugeot. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem PKW verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder Hinweise geben können.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Bereich des dortigen Parkplatzes eines Einkaufsmarkts in der Lippoldsberger Schulstraße. Nach Schilderung des Geschädigten habe dieser seinen weißen PKW Peugeot 206, der polnische Kennzeichen trug, nach einer Probefahrt an die unbekannten Autokäufer auf diesem Parkplatz veräußern wollen. Aus bisher ungeklärten Gründen soll es auf dem Parkplatz zu einem Streit und dem anschließenden Raub des Peugeot gekommen sein. Dabei hätten noch mehrere Komplizen eine Rolle gespielt, die ein weiteres Auto, einen Ford mit britischem Kennzeichen, auf dem Parkplatz dabeihatten. Nach dem bisher ungeklärten Tatablauf flüchteten Täter und Komplizen mit beiden Autos vom Parkplatz des Einkaufsmarktes in unbekannte Richtung.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden PKW nicht mehr angetroffen werden.

Es soll sich um drei bis vier männliche Täter im Alter von 17-30 Jahren gehandelt haben, von denen zwei Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 160 bis 170 cm groß, korpulente Statur, ca. 25-30 Jahre alt, drei-Tage-Bart, trug Basecap;

- männlich, ca. 17 Jahre alt, dünne und kleine Statur.

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

