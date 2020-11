Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Einfamilienhaus

WermelskirchenWermelskirchen (ots)

Zwischen Freitag (16.10.), 12:00 Uhr, und Montag (02.11.), 15:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Wirtsmühle ein und durchsuchten sämtliche Räume. Was genau die Täter erbeuteten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0.(ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell