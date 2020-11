Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Diebe haben aus einer Wohnung mehrere hochwertige Uhren gestohlen.

Die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Halbenmorgen haben Diebe am letzten Samstag (31.10.) zwischen 14:45 Uhr und 21:00 Uhr aufgebrochen. Während die Bewohner unterwegs waren, durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Mit hochwertigen Uhren als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

