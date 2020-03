Polizeipräsidium Mainz

Donnerstag, 19.03.2020, 15:00 Uhr

Mit über 30 Packungen feuchtem Toilettenpapier, Desinfektionstüchern und Desinfektionsspray flüchtet eine 37-Jährige zunächst ohne zu bezahlen aus einem Drogeriemarkt in Oppenheim. Eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes verständigt am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr die Polizei in Oppenheim und erklärt, dass eine Kundin mit einer Vielzahl von feuchtem Toilettenpapier und anderen Desinfektionswaren ohne zu bezahlen geflüchtet sei. Die Mitarbeiterin habe der Kundin zuvor erklärt, dass das Geschäft die Waren kontingentiert habe und der Kundin nur eine geringere Menge verkauft werden dürfe. Nachdem die Beamten der Oppenheimer Polizei bereits die Ermittlungen aufgenommen haben, meldet sich gegen Abend die 37-jährige Ober-Olmerin aus freien Stücken bei der Mainzer Polizeiinspektion auf dem Lerchenberg und händigt alle entwendeten Gegenstände wieder aus.

