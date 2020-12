Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alarmanlage verjagt Täter bei Einbruch in Restaurant: Zeugen in Bad Wilhelmshöhe gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Restaurant am Freibad Wilhelmshöhe eingebrochen. Vermutlich weil sie dabei die Alarmanlage auslösten, ergriffen die Täter die Flucht und machten in dem Gebäude nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Alarm des Restaurants an der Kurhausstraße, Ecke Baunsbergstraße, hatte gegen 3:20 Uhr in der Nacht ausgelöst. Wie sich später bei der Tatortaufnahme durch die Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes herausstellte, waren die Einbrecher über ein seitliches Fenster, das sie mit unbekanntem Werkzeug aufgehebelt hatten, in den Küchenbereich eingestiegen. Nachdem die Täter den Gastraum betreten hatten, löste die Alarmanlage aus, woraufhin sie über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung flüchteten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die alarmierte Polizei fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell