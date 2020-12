Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin stößt beim Abbiegen mit Radfahrerin zusammen: 78-Jährige wird schwer verletzt

KasselKassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Am gestrigen Montagnachmittag ereignete sich auf der Wolfhager Straße in Kassel-Harleshausen ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 78-jährige Zweiradfahrerin aus Kassel wurde dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war eine 60 Jahre alte Frau aus Kassel dort gegen 15:30 Uhr mit ihrem VW von der Ahnatalstraße kommend nach rechts auf die Wolfhager Straße abgebogen. Hierbei übersah sie offenbar die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die von der Immenhäuser Straße kommend nach links auf die Wolfhager Straße abbog. Aufgrund des Zusammenstoßes kam die 78-Jährige zu Fall und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Am Pkw der Frau und am Fahrrad waren Sachschäden von insgesamt etwa 500 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

