Polizeidirektion Hannover

POL-H: Präsenzeinsätze des Polizeikommissariats Hannover-Mitte am Wochenende

Hannover (ots)

Von Freitag, 17.07.20, bis Sonntag, 19.07.20, haben Polizeibeamte bei Kontrollen in der Innenstadt diverse Verstöße festgestellt. Einzelne Gastronomiebetriebe fielen durch laute Musik auf. Eine Prostituierte wurde in Gewahrsam genommen, nachdem sie dem polizeilichen Platzverweis nicht nachkam.

Bei den Kontrollen wurden größere Personengruppen gezielt angesprochen und Gefährderansprachen hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes durchgeführt. Auch wurden mehrere Restaurants und Bars auf die Corona-Regelungen überprüft.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, stellten Zivilkräfte die Bewirtung in einer Bar an der Straße Am Marstall fest. Da hierfür laut Stadt Hannover keine Erlaubnis vorliegt, wurde die Bar umgehend geschlossen. Etwas später stellten Polizeibeamte in der Münzstraße mehrere Prostituierte fest, die potenzielle Freier ansprachen. Auch hier wurde die Tätigkeit untersagt.

Am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Abstandsregelungen in einer Bar am Ernst-August-Platz fest. Ein schriftliches Hygienekonzept konnte der Betreiber ebenfalls nicht vorlegen, sodass er sich nun wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten muss.

Kurz nach Mitternacht wurden die Polizeibeamten auf einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der augenscheinlich betrunken in der Münzstraße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille.

Insgesamt wurden in den beiden Nächten 78 Gefährderansprachen durchgeführt und 30 Platzverwiese ausgesprochen. /mr

