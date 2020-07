Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht vermisste Julia E.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Seit letzter Nacht (18.07.20) sucht das Polizeikommissariat (PK) Südstadt nach der 32-jährigen Julia E. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung aktuell nicht aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlies am 18.07., gegen 00:30 Uhr, die 32-Jährige aus Lage (NRW) die Medizinische Hochschule Hannover an der Carl-Neuberg-Straße im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz. Noch in der Nacht verdichteten sich die Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung von Julia E. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Daher sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach der jungen Frau.

Julia E. hat eine schlanke Statur, ist etwa 1,75 Meter groß und hat platinblonde, schulterlange Haare. Die 32-Jährige hat am linken Unterarm ein Rosenstock-Tattoo. Informationen zur getragenen Kleidung liegen der Polizei nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim PK Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash, ric

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040 (heute bis 10:45 Uhr möglich oder am Sonntag

zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr)

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell