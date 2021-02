Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Wohnung

Wetter (ots)

Am Freitag brachen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung, An der Pferdebahn in Volmarstein ein. Zwischen 17:30 Uhr Freitagabend und Samstagmorgen 00:10 Uhr, hebelten sie das Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf. Anschließend konnten der/die unbekannte Täter über das gewaltsam geöffnete Fenster in das Badezimmer einsteigen. In der Wohnung wurden diverse Räumlichkeiten und das dort befindliche Mobiliar durchsucht und durchwühlt. Es wurde sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Der/ die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

