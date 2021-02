Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Toilettenhäuschen angezündet

Hattingen (ots)

Am Donnerstag zündeten Unbekannte ein Toilettenhäuschen auf dem Friedhofsgelände an der Waldstraße an. Ein Friedhofsmitarbeiter bemerkte den Schaden, gegen 07:30 Uhr, das Feuer sei jedoch bereits erloschen gewesen. An den Sanitäranlagen des WC, sowie an den Wänden konnten Rußanhaftungen festgestellt werden. Auch Mülleimer und Handtuchhalter wurden durch das Feuer beschädigt. Hinweise auf die Täter oder die Brandursache gibt es bislang keine.

