Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Versuchter Einbruch in Schule

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Schule an der Langenbruchstraße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten in mehreren Versuchen eine Außentür durch Hebeln zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell