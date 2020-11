Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sülze - Vandalismus auf dem Schulhof

CelleCelle (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich mehrere unbekannte Personen auf den umzäunten Schulhof der Grundschule in Sülze, Dahlbrücke, begeben und dort allem Anschein nach ein "Sit In" abgehalten. Dabei haben die Täter Bierflaschen zerschlagen und liegengelassen. In dem Zusammenhang stellte man am Montagmorgen fest, dass eine Lampe mit Bewegungsmelder sowie zwei Türscheiben kaputt gemacht wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen zu melden unter Telefon 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell