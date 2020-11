Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Autodiebe stehlen 5er-BMW

CelleCelle (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche vom Gelände eines Autohauses im Baumschulenweg einen PKW der Marke BMW entwendet. Die Tat geschah in der Zeit von Donnerstag, 12.11.2020, 17.45 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 16.45 Uhr. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen fünf Jahre alten Gebrauchtwagen, einen weißen BMW 520 d. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei in Celle melden unter 05141/277-215.

