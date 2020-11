Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Teure Steinsäge aus Rohbau entwendet

CelleCelle (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 15.11.20, betraten unbekannte Täter einen Rohbau in der Straße "Im Tale" und entwendeten eine hochwertige Steinsäge, die zuvor mit Stahlkette und einem Zahlenschloss gesichert war. Einer Baufirma entstand dadurch ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

