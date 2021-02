Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Pkw aufgebrochen

Ennepetal (ots)

Mittwochnacht (24.02/25.02) brachen Unbekannte in insgesamt vier an der Birkenstraße geparkte Fahrzeuge ein. An dreien der Fahrzeuge konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, die Türen waren jedoch angelehnt. Als Beute erlangten die Täter lediglich eine Geldbörse ohne Inhalt sowie Kleinwerkzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell