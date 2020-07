Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte eine Fensterscheibe eines Seniorenzentrums eingeschlagen und Büroräume durchsucht. Was die Eindringlinge mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Marl:

Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten Einbrecher am Donnerstagmorgen an der Hamalandstraße in eine Wohnung und durchsuchten die Räume. Sie nahmen Schmuck mit und flüchteten unerkannt.

Recklinghausen:

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte an der Blitzkuhlenstraße das Tor einer Firma aufgebrochen und mehrere Zäune zerschnitten. So gelangten sie auf ein weiteres Firmengelände. Von dort nahmen sie den Außenbordmotor für ein Boot mit und flüchteten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell